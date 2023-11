Luis Suárez pode juntar-se a Messi na MLS

Luis Suárez, jogador do Grémio de Porto Alegre, pode ingressar no Inter Miami de Lionel Messi em janeiro de 2024. A informação é adiantada pelo ‘Ovácion’, jornal uruguaio, que afirma que o avançado vai assinar um contrato válido por uma época, com mais outra de opção. O Pistolero irá reencontrar os antigos colegas do Barcelona Messi, Busquets e Jordi Alba.Suárez garante: "Comprometi-me com o Grémio a tentar jogar o máximo de jogos possíveis, é a minha forma de agradecer o esforço que o clube fez".O jogador de 36 anos soma 22 golos e 16 assistências em 42 jogos pelo clube brasileiro. O bom desempenho de Luis Suárez no Brasileirão pode resultar no regresso à seleção uruguaia.