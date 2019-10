Luka Jovic envolvido em polémica na Sérvia: «Não é justo envergonhá-lo desta maneira»

Luka Jovic falhou a mais recente convocatória da Sérvia para o particular com o Paraguai e o jogo de qualificação para o Euro’2020 frente à Lituânia, o que levou o pai do antigo avançado do Benfica a criticar publicamente o selecionador Ljubisa Tumbakovic.Em Setembro, Jovic entrou nos últimos minutos da derrota (2-4) contra Portugal, alegou uma lesão após o jogo e foi dispensado para o duelo seguinte contra o Luxemburgo. Contudo, poucos dias depois, o jogador alinhou pelo Real Madrid frente ao Levante na liga espanhola, o não terá agradado ao selecionador sérvio.Em entrevista ao jornal sérvio 'Alo', Milan Jovic afirmou que "as coisas boas são esquecidas muito rápido" e revelou que no último verão, pouco depois de assinar pelo Real Madrid, proveniente do Eintracht Frankfurt, o jovem jogador se "lesionou ao serviço dos sub-21 da Sérvia no Europeu, mas disse que queria jogar pela seleção, nem que fosse só com uma perna, pois tinha lá os seus amigos e não queria dececioná-los"."Acredito que mais ninguém faria isso se estivesse na pele do Luka e não é justo envergonhá-lo desta maneira. Ele é um patriota, para ele o emblema nacional é sagrado", atirou o pai do jogador de 21 anos.