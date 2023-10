Lukaku e a 'nega' ao Al Hilal: «Não queria sair já da Europa»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Romelu Lukaku esteve à conversa com os jornalistas na conferência de imprensa da seleção da Bélgica, que defronta esta sexta-feira a Áustria. Falou sobre o atual momento da Roma de José Mourinho, da passagem pelo Chelsea e até da Arábia Saudita. E com revelações interessantes...

"Fiquei honrado pelo interesse do Al Hilal, mas depois das primeiras conversas não fiquei completamente convencido. Sei que é o maior clube do Médio Oriente e o campeonato da Arábia Saudita vai tornar-se um dos maiores do mundo, mas não queria sair já da Europa", explicou o futebolista de 30 anos.