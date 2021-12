Lukas Podolski e o 'mau comportamento' de Paulo Sousa: «Enganou e dececionou toda gente»

@pzpn_pl pokazcie teraz wszystkim ze byl to duzy blad z jego strony i siegnijcie po awans w kwalifikacjach Mistrzostw Swiata w Katarze — Lukas-Podolski.com (@Podolski10) December 30, 2021

A rescisão de Paulo Sousa com a federação polaca continua a gerar fortes críticas no país. O avançado Lukas Podolski, campeão do Mundo com a Alemanha em 2014, que atualmente joga no campeonato polaco, ao serviço do Górnik Zabrze, deixou nas redes sociais uma mensagem sobre o assunto."O Paulo Sousa enganou e dececionou toda gente. Na Polónia todos amam o desporto e são loucos por futebol. É um país que sonha com o Campeonato do Mundo. Um comportamento muito mau", escreveu o jogador, de 36 anos, que nasceu na Polónia e foi naturalizado alemão.Depois, deixou uma mensagem à federação polaca. "Mostrem a todos que foi um grande erro da parte dele e alcancem um lugar no Mundial do Qatar."Paulo Sousa, recorde-se, deixou o cargo de selecionador da Polónia para assumir o comando técnico do Flamengo.