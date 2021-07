Lukas Podolski reforça clube da sua terra natal

O antigo internacional alemão Lukas Podolski, campeão mundial em 2014, anunciou esta terça-feira que vai assinar contrato com o Gornik Zabrze, clube de futebol da sua terra natal, na Polónia.

"Toda a gente sabe mundo que sou natural da Silésia, de Sosnica [bairro da cidade de Gliwice, próximo ao estádio Gornik]. Desde pequeno, que o Gornik é meu clube favorito. Cresci aqui, tenho lembranças fortes, família, amigos", disse o avançado de 36 anos.

Entretanto, o clube polaco da Liga do país fez o anúncio no seu site do que considera ser uma "transferência histórica" e informou que a assinatura do contrato realizar-se-á na quinta-feira.

Podolski, que conta 130 internacionalizações e 49 golos ao serviço da seleção alemã, fez a sua estreia na Bundesliga pelo Colónia, em 2003, mas três anos depois ingressou no Bayern Munique, onde não singrou, tendo regressado ao seu anterior clube, no qual permaneceu entre 2009 e 2012.

De seguida deixaria a Alemanha para jogar em Inglaterra, no Arsenal, na Turquia, no Galatasaray, em Itália, no Inter de Milão, antes de experimentar o futebol japonês ao serviço do Vissel Kobe, onde conquistou a Taça do Imperador, em 2020, e regressar ao futebol turco para representar o Antalyaspor.