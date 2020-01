Lukas Podolski regressa à Turquia para reforçar Antalyaspor

O futebolista internacional alemão Lukas Podolski vai regressar à Turquia para representar o Antalyaspor, depois de ter deixado o Galatasaray em 2017, anunciou hoje o emblema da primeira liga turca, sem revelar a duração do contrato.

O ponta de lança germânico, de 34 anos, esteve nos últimos três anos ao serviço dos japoneses do Vissel Kobe, com o qual terminou a ligação contratual, e vai prosseguir carreira no atual 16.º classificado do campeonato.

Formado no Colónia, o internacional alemão por 130 ocasiões representou ainda os também germânicos do Bayern Munique, os ingleses do Arsenal e os italianos do Inter de Milão.