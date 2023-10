Lula da Silva: «Não é possível que Messi não seja um exemplo para os jovens jogadores brasileiros»

Lula da Silva, presidente do Brasil, afirmou que Lionel Messi, que ontem ganhou a 8.ª Bola de Ouro da carreira, deve servir de inspiração aos jovens brasileiros.

"Não é possível que Messi não seja um exemplo para os jovens jogadores brasileiros. Com 36 anos de idade e atualmente na Liga norte-americana, foi campeão do mundo e este ano voltou a ganhar a Bola de Ouro", declarou Lula da Silva, numa comunicação divulgada nas suas páginas nas redes sociais.

Segundo o chefe de Estado brasileiro, a falta de títulos mundiais do Brasil, cujo último cetro foi em 2002, deve fazer refletir "a juventude brasileira", jogadores que "saem para o estrangeiro com 16 ou 17 anos e depois desaparecem", elencando o 'astro' da Argentina como exemplo de profissionalismo.

"Ganhar a Bola de Ouro é para profissionais, e isso não combina com farra e festas noturnas. Se não se dá o exemplo, não se serve para muito", declarou, sem especificar os atletas a que se referia.

Lionel Messi, atualmente no Inter Miami, venceu a oitava Bola de Ouro, um recorde, por uma época 2022/23 em que representou o Paris Saint-Germain e foi campeão pela Argentina no Mundial2022.

Na mesma gala que premiou o capitão argentino, do maior rival do Brasil, o avançado brasileiro do Real Madrid Vinícius Jr recebeu o Prémio Sócrates, assim designado por um antigo internacional do Brasil, pelo combate ao racismo nos relvados e bancadas.

