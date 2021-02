Luto no futebol argentino com suicídio de Santiago García

O futebol argentino está de luto pela morte de Santiago García, avançado do Godoy Cruz. O jogador, de 30 anos, foi encontrado sem vida, em casa, após ter cometido suicídio.





A imprensa do país refere que García estava sujeito a tratamento psiquiátrico, devido a uma depressão. Também mencionam que o avançado tinha sido afastado do plantel.Santiago García mudou-se para a Argentina em 2016, depois de ter representado, no seu país, o Nacional e o River Plate. O avançado também passou pela Europa, tendo representado o Kasimpasa da Turquia, em 2012/13. No Brasil, em 2011, jogou no Atlético Paranaense.