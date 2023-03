Luuk de Jong abandona a seleção da Holanda

Luuk de Jong, jogador de 32 anos que atua atualmente no PSV Eindhoven, anunciou esta sexta-feira que se vai retirar do futebol internacional, depois de 39 jogos e oitos golos pela Holanda.

Na sua conta oficial da rede social Twitter, De Jong despediu-se da laranja mecânica, numa carreira que incluiu presenças nas fases finais do Euro2012, do Euro2020 e, mais recentemente, do Mundial'2022, no Qatar, embora sem nunca ter conseguido marcar a este nível.

"Foi uma honra. Obrigado por todas as memórias", lê-se na publicação do avançado nascido em Aigle, na Suíça.

Antes de regressar ao PSV Eindhoven (já tinha representado entre 2014 e 2019), Luuk de Jong fez a sua formação no De Graafschap, tendo depois passado por Twente, Borussia Monchengladbach, Newcastle, Sevilha e FC Barcelona.