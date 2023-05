Luxemburgo: Carlos Fangueiro perto de regressar a Portugal

O desempenho do técnico Carlos Fangueiro no F-91 Dudelange, do Luxemburgo, não passou despercebido e em Portugal já diversos clubes demonstraram interesse na sua contratação, pelo que o responsável poderá regressar ao nosso país em breve.

Recentemente, em entrevista ao jornal luxemburguês 'Le Quotidien', terminado o campeonato, e depois de ter obtido o 3.º lugar no F-91 Dudelange, Carlos Fangueiro declarou estar em período de reflexão, mas a saída para voos mais altos está no horizonte do técnico português.

Para lá das sondagens de vários emblemas lusos, inclusive da Liga Bwin, o recém-consagrado campeão luxemburguês FC Swift Hesperange também é um dos destinos em análise do antigo avançado de Leixões, Gil Vicente, Vitória de Guimarães, Gil Vicente, Millwall (ING), entre outros.

De recordar que, após o título de campeão nacional, pelo F-91 Dudelange em 2021/22, naquela que foi apenas a 2.ª época de Carlos Fangueiro no clube, a vontade e ambição do técnico apontavam a voltar a terminar a liga luxemburguesa no 1.º lugar, porém um vasto conjunto de fatores, impediu Carlos Fangueiro de exibir no terreno a sua capacidade e qualidade de trabalho.