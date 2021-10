Lyon vence Lens e PSG fica com liderança mais folgada em França

O Lyon venceu este sábado em casa o Lens, segundo classificado, por 2-1, em jogo da 12.ª jornada da Liga francesa, e ascendeu, provisoriamente, ao quinto lugar, deixando o Paris Saint-Germain mais líder.

Dois golos na primeira parte, do camaronês Toko Ekambi, aos 25 minutos, e Aouar, aos 41, selaram a vitória da equipa da casa, que contou com o português Anthony Lopes como titular na baliza e 'capitão'.

Do lado dos visitantes, David Costa foi lançado na partida aos 76 minutos, já depois de Kalimuendo reduzir, aos 61, mas já não foi a tempo de ajudar uma das sensações deste ano na Ligue 1 a resgatar qualquer ponto da partida.

Com este resultado, o Lens segue no segundo lugar, com 21 pontos, mas pode ser ultrapassado, enquanto o Lyon ascendeu provisoriamente ao quinto posto, com 19, ainda que a maior parte dos rivais diretos só jogue no domingo.

Na sexta-feira, o líder Paris Saint-Germain venceu por 2-1 o campeão em título Lille, subindo aos 31 pontos.

No outro jogo de hoje, um 'duelo de aflitos', o lanterna-vermelha Saint-Étienne, com seis pontos, foi empatar (1-1) a casa do Metz, 18.º e antepenúltimo, com sete.