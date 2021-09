Mabululu reforço do Al-Ittihad do Egito

O avançado angolano Cristóvão Paciência 'Mabululu', antigo futebolista do 1.º de Agosto, assinou esta sexta-feira contrato, por três anos, com o Al-Ittihad Alexandria Club, informou hoje o clube egípcio.

O avançado, de 29 anos, já realizou os exames médicos, depois de, inicialmente, ter sido apontado como reforço do Cerâmica Cleopatra, que viu o atleta angolano ser 'desviado' pelo Al-Ittihad que, no último momento, apresentou uma proposta financeira superior.

Na temporada passada do campeonato angolano de futebol, Mabululu foi um dos melhores marcadores, com 11 golos.

A avançado alinhou no 1.º de Agosto durante três épocas e foi bicampeão, somando 48 golos, em 95 jogos.

Em Angola, jogou no Petro de Luanda, o seu clube de formação, Recreativo do Libolo, Interclube, ASA e Domant FC do Bengo.