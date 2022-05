Maccabi Tel Aviv tem Nélson Veríssimo na mira

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Maccabi Tel Aviv procura um treinador e, segundo o 'One', a principal aposta passa pelo regresso do sérvio Vladimir Ivic, que liderou o clube entre 2018 e 2020, e que se encontra desempregado desde que deixou o Watford, em 2020. Mas os dirigentes da formação israelita tem um plano B, que passa por Nélson Veríssimo.O treinador português, que liderou o Benfica depois da saída de Jorge Jesus e que entregou a 'pasta' a Roger Schmidt, chegou a admitir que gostava de dar continuidade à carreira no estrangeiro.