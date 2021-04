Mãe de Gonzalo e Federico Higuaín morre vítima de cancro

A imprensa argentina revela que Nancy Zacarias, a mãe dos futebolistas Gonzalo e Federico Higuaín (ambos a jogar no Inter Miami, na MLS), morreu, vítima de cancro.





A família tinha tornado público em 2016 a sua luta contra a doença, uma batalha que durou quatro anos.Nancy Zacarias vivia numa família de futebolistas. Era casada com Jorge Higuaín, ex-defesa do River Plate e do Boca Juniors, irmã de Claudio Zacarías, também futebolista, e mãe de Gonzalo e Federico.