Mãe de Messi: «Pensámos que a quinta Bola de Ouro tinha sido a última»

São raras as vezes que a família de Lionel Messi fala à comunicação social, mas depois do argentino ter conquistado a, Celia Cuccittini, mãe do jogador, comentou as críticas e os desejos do filho e afirmou que nunca pensou que Messi voltasse a vencer troféu.Celia Cuccittini admitiu que Messi não pára de a surpreender todos os dias, quer como jogador, quer como pessoa. "Emociona-me sempre. Olhar para a carreira dele… Não deixa de nos surpreender o que ele consegue fazer todos os dias. Além do que ele é como pessoa, que é a principal coisa", começou por dizer Celia à CNN Radio Argentina."Estou super feliz, não esperávamos o prémio. Achámos que a quinta [Bola de Ouro] tinha sido a última. Esta surpresa foi linda", comentou a mãe de Messi, ao mesmo tempo que lamentou o facto de não ter marcado presença na entrega do prémio que consagrou o filho o melhor jogador do mundo.Celia Cuccittini abordou também a situação do jogador argentino no Barcelona e na seleção, uma vez que é algo de críticas de forma regular. "A verdade é que dói. Porque as pessoas podem criticar sem ofender. E isso, como mãe, obviamente que me dói".Celia revelou os sonhos e desejos de Messi e vencer um Mundial e uma Copa América estão na lista. "Já sabemos que toda a família tem uma dívida para com a Argentina. Mas quem mais do que ele não queria ganhar um Mundial ou uma Copa América", concluiu.