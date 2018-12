Mãe de Quintero arrasa críticos: «O acabado e fracassado deu o triunfo ao River»

Internet não perdoa: os melhores 'memes' da Libertadores



A mãe do colombiano Quintero não poupou nas críticas a todos os que duvidaram do valor do filho. O jogador, ainda vinculado ao FC Porto, passou de besta a bestial depois de, no domingo, ter marcado o segundo - e mais decisivo - golo do River Plate na 2.ª mão da final da Taça Libertadores, conquistada pelos Millionarios graças a um triunfo por 3-1 diante do Boca Juniors. "Esta semana, falámos quando ele ia viajar e disse-lhe que ele não precisava de dizer nada, só precisava de mostrar quem era", começou por afirmar Lina Maria Paniagua, mãe de Juan Quintero, no final do encontro que se realizou no Santiago Bernabéu. "Queria dizer isto diante das câmaras para todos os que disseram que ele estava acabado e que é um fracassado: o 'acabado e fracassado' deu o triunfo ao River e agora são campeões", rematou.Também o treinador do Boca Juniors, Guillermo Schelotto, deixou elogios ao colombiano, tendo dito que "a única diferença entre as equipas foi o golo de Quintero".