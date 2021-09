Mãe de Rúben Semedo viajou para a Grécia

A mãe de Rúben Semedo rumou a Atenas na segunda-feira para apoiar o filho. De acordo com a imprensa grega, Adelaide Gonçalves tê-lo-á acompanhado ontem na ida a tribunal e fará o mesmo amanhã, dia em que se ficará a saber a medida de coação aplicada pelo juiz. O internacional português arrisca-se a uma pena pesada, dada a gravidade da acusação que lhe é feita pela jovem de 17 anos.





Alegado co-autor da violação, o agente artístico de 40 anos está detido desde segunda feira e, segundo os media helénicos, será ouvido em tribunal na sexta-feira.Rúben Semedo está detido preventivamente desde a noite de domingo. Marizana Kikiri, advogado do luso, mostra-se otimista. "Não defenderia o senhor Semedo, dada a gravidade da acusação, se não estivesse convencido de que está inocente. Quinta-feira a investigação provará a inocência dele. Ele diz que só está a ser acusado por ser futebolista? Partilho o ponto de vista dele, mas tenho que cingir-me aos factos. Estes jogam a favor dele...."A alegada vítima passou a ser representada pelo escritório de Alexis Kougias, um conhecido penalista grego, antigo jogador de futebol e acionista maioritário do AE Larissa FC. "A minha cliente instruiu-me no sentido de interpor ações legais a quem publique fotos dela ou faça comentários difamatórios em relação à sua personalidade. Nem eu, nem a vítima da alegada violação, nem a sua mãe, iremos aparecer em qualquer órgão de comunicação social e solicitamos que a nossa decisão seja respeitada por todos", lia-se no comunicado emanado pelo