Mãe do filho de Maradona: «Como dizer a uma criança de 8 anos que mataram o pai lentamente?»

Verónica Ojeda, ex-namorada de Maradona e mãe do filho mais novo do antigo craque, Dieguito Fernando, agora com 8 anos, esteve num programa de televisão argentino e contou como vivia El Pibe nos dias antes da sua morte.





"Estou a passar por um momento difícil por causa do meu filho. Não há dia em que não me diga 'quero ver o papá, mãe leva-me ao céu para ver o papá'. Ele pergunta-me 'mamã, por que os médicos não puderam salvar o papá?' Como posso dizer a uma criança de 8 anos que mataram o pai lentamente?", questiona Verónica.A ex-namorada do jogador explica que Maradona estava numa casa sem condições. "Quando alugaram a casa, o quarto dele ficava no piso térreo, o resto dos quartos e as casas de banho ficavam no andar de cima. Em baixo havia uma casa de banho para as visitas, mas sem duche nem bidé e o Diego tinha dificuldades em ir ao piso de cima tomar banho. Nos últimos dias não queria ir e então colocaram-lhe no quarto uma sanita ortopédica, daquelas que usam as pessoas idosas. Ficava no quarto, encostada a um canto."Verónica conta que as pessoas que rodeavam Maradona alimentavam os seus vícios. "Um dia cheguei com o Dieguito e vi que o Diego estava mal, a beber álcool com o Charly [assistente de Maradona, familiar de Rocío Oliva, outra ex-namorada de El Pibe]. Depois o Dieguito andou pela casa com ele e eu fui tirar a bebida dali, porque não gostava do que estava a ver. Havia um havano [charuto] num tubinho e marijuana já preparada lá dentro, em cima da mesa de cabeceira. A mesa de cabeceira era um desastre. Levei o Dieguito dali e no dia seguinte telefonei ao [Matías] Morla [o advogado] para ele tirar o Charly dali, ao que me disse: 'que queres que faça?'"Mario Baudry, noivo de Verónica e advogado de Dieguito Fernando, diz que a única coisa que a criança herdou do pai foi "uma carrinha que ele lhe deu para que o levem aos treinos e jogos de futebol". "O Morla e o Stinfale dizem que o tornaram milionário, mas não há herança. Esvaziaram-no nos últimos anos. Não deixaram nada. Ou gastou, ou nunca ganhou ou não se sabe quem tem."