Magali Aravena revela detalhes do incidente com Salvio: «Jamais tive um pau para lhe bater»

Magali Aravena revelou, numa troca de mensagens durante o programa 'LAM' na 'America TV', o que aconteceu na madrugada desta quinta-feira, quando foi alegadamente atropelada por Salvio , antigo jogador do Benfica."Não vou dar o meu testemunho porque os meus filhos estão muito afetados com isto e tenho de pensar neles. Em nenhum momento foi minha intenção que isto se tornasse público. Espero que entendas", começou por explicar Magali - que preferiu não entrar em direto - ao apresentador Angel de Brito, em declarações citadas pelo 'Olé'.E prosseguiu, relatando o sucedido: "Jamais quis bater em alguém, só lhe pedi para ele sair do carro. Arrastou-me para a frente e para trás. Separei-me há três semanas e há uma mudei-me com os meus filhos. Jamais tive um pau para lhe bater. Quero que apareçam todos os vídeos, inclusive os que foram gravados por quem estava no carro. Eu vou para o vidro do pendura porque o meu marido tinha o dele fechado. Estive treze anos com ele", concluiu.Recorde-se que Salvio já conheceu as medidas de coação aplicadas pela justiça argentina: está proibido de estar a menos de 300 metros da alegada vítima, de sair do país sem autorização prévia e ainda de conduzir durante um mês.