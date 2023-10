Mais críticas à Bola de Ouro de Messi: «A eleição é uma farsa»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Continuam a chover críticas à atribuição da Bola de Ouro a Lionel Messi. Agora foi Lothar Matthäus, ex-internacional alemão e Bola de Ouro em 1990, a insurgir-se contra a votação e a referir que a eleição foi uma "farsa"."Haaland foi melhor do que Messi durante todo o ano. Não é merecido que Messi ganhe. Para mim, não há como evitar Haaland. A eleição é uma farsa, embora eu seja fã do Messi", disse Matthäus, em declarações à ‘Sky’, completando: "Uma Mundial conta mais que qualquer outra coisa. Para mim, Haaland é o melhor jogador dos últimos 12 meses. Ganhou títulos importantes com o Manchester City e bateu recordes de golos."