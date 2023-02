Mais curiosidades sobre o The Best: Martínez escolheu Messi, Ronaldo sem votos e Álvarez chegou a ser 1.º

Cristiano Ronaldo não somou qualquer voto no The Best 2023. O experiente avançado português, que no último mercado de transferências rumou ao futebol saudita, não contou com um único voto no concurso que consagrou Lionel Messi, campeão mundial pela Argentina no Qatar2022, como melhor jogador do Mundo para a FIFA.Ausente da lista de capitães - foi Pepe que fez as honras da votação como capitão de Portugal no The Best -, Cristiano Ronaldo também acabou por ficar de fora das escolhas dos capitães das seleções, dos treinadores e dos representantes nacionais da comunicação social que foram chamados a divulgar as suas opções.Roberto Martínez, sucessor de Fernando Santos no comando da Seleção Nacional, também não escolheu CR7 em nenhuma das três opções. Em vez disso, o técnico espanhol optou por Lionel Messi (1.º), Kevin De Bruyne (2.º) e Kylian Mbappé (3.º). Já o ex-selecionador nacional que agora se encontra ao comando da Polónia, escolheu Kylian Mbappé (1.º), Lionel Messi (2.º) e Robert Lewandowski (3.º).Mas as surpresas não ficam por aqui. Julián Álvarez, jovem avançado argentino que cumpre a primeira temporada ao serviço do Manchester City, surgiu por quatro vezes como primeira opção para o prémio de melhor jogador do Mundo do The Best. Uma das pessoas que votou no jovem craque foi Luis De La Fuente Castillo, selecionador de Espanha, que colocou Jude Bellingham (2.º) e Luka Modric (3.º) na equação.