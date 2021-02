Mais três profissionais de saúde investigados no âmbito da morte de Maradona

O diário desportivo 'Ole' revela esta terça-feira que mais três profissionais de saúde estão a ser investigados pelas autoridades argentinas no âmbito da morte de Maradona.





São eles o psicólogo Carlos Díaz e os enfermeiros Ricardo Almirón e Dahiana Gisela Madrid, que se juntam ao médico Leopoldo Luque e à psiquiatra Agustina Cosachov, já na mira das autoridades. Em causa está a eventual negligência, que poderá ter levado à morte do antigo futebolista argentino.Recorde-se que as autoridades argentinas têm na sua posse gravações e mensagens de texto trocadas pelo pessoal médico, dando sinais de negligência no tratamento de Maradona nos seus últimos dias de vida.