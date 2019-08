Malcom perto de trocar o Barcelona pelo Zenit

O futuro de Malcom parece estar quase definido. O extremo brasileiro, de 22 anos, contratado no último defeso por 45 milhões de euros ao Bordéus, está muito perto de assinar com os russos do Zenit São Petersburgo, por um valor a rondar os 40 milhões de euros.





De acordo com a imprensa espanhola, o internacional brasileiro está em negociações muito avançadas com o emblema russo, tendo mesmo falhado a sessão de treinos do Barcelona, desta quinta-feira, por estar na Rússia para concluir a negociação.Na última temporada, Malcom realizou 24 encontros, tendo marcado quatro golos e feito duas assistências.