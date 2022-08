Maldição ou casualidade? Os golos de Ramsey têm coincidências

Aaron Ramsey, retire with immediate effect" ["Aaron Ramsey, reforma-te imediatamente"], escrevia um utilizador escocês do Twitter chamado Kieran Ashton ao início da noite de segunda-feira. Minutos antes tinha saído a notícia da morte de Olivia Newton-John, estrela fugaz, porém marcante, da transição dos anos 70 para os 80 do século passado. Ninguém esquecerá a parceria entre a atriz e John Travolta no incontornável Grease (1978).A relação entre o pedido de reforma antecipada de um futebolista galês a jogar em França e a morte de uma atriz veterana inglesa, com nacionalidade australiana, num rancho da Califórnia, pode parecer difícil de explicar. Ou difícil de aceitar, caso optemos pelo rigor e pela separação dos significados de casualidade e causalidade. Por uma questão de conveniência narrativa, deixaremos esta questão em aberto. Leia o texto na íntegra na MUST