Manchester United faz escandalosa oferta por De Ligt e Barcelona sai da corrida

O Manchester United estava de olho em Matthijs de Ligt há muito tempo mas terá já dado o passo definitivo para garantir o jovem central. De acordo com o 'The Sun' fez uma oferta de 13,9 milhões de euros por época. Com isto, o Barcelona sai da corrida até porque se ponderasse uma proposta desta natureza criaria grandes problemas no plantel por causa do teto salarial.





O diário ‘Sport’ já adiantara que o negócio entre os catalães e o central do Ajax estaria praticamente fechado, com valores a rondar os 70 milhões de euros, mas novas exigências do jogador e do seu agente, Mino Raiola, fizeram o acordo cair por terra para já.De Ligt terá pedido melhores condições financeiras numa altura em que são vários os interessados. Além de Barcelona e Man. United, Juventus e City também admitem avançar para negociações.