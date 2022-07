Manchester United goleia Liverpool no primeiro teste de pré-temporada

O Manchester United goleou esta terça-feira o Liverpool (4-0) no primeiro teste de pré-temporada para as duas equipas, realizado na Tailândia.Com Bruno Fernandes e Dalot a titulares no Man. United e a serem substituídos ao intervalo, tal como vários elementos dos red devils, foi Jadon Sancho a inaugurar o marcador logo aos 10 minutos. À passagem da meia hora de jogo, Fred alargou a vantagem do Man. United, através de um 'chapéu' de belo efeito. Pouco tempo depois, aos 33', Martial fez o 3-0.Na segunda parte, e já sem portugueses em campo do lado dos red devils, foi o jovem Facundo Pellistri a sentenciar o resultado final (76').Do lado do Liverpool, que iniciou o encontro com um onze 'desfalcado', Fábio Carvalho e Luis Díaz foram titulares e chegaram ambos a atirar bolas ao poste. Já Darwin, foi lançado aos 61 minutos e ainda esteve perto de marcar.