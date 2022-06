Mancini: «Foram melhores do que nós. Fizemos muito pouco para mantermo-nos na luta»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Roberto Mancini atribuiu toda a justiça do resultado de esta quinta-feira entre Itália e Argentina, que culminou com a albiceleste a levantar o troféu da Finalíssima depois de um triunfo claro por 3-0 em Wembley.

Em declarações no final da partida, o selecionador italiano assumiu que a equipa fez "muito pouco" para conseguir manter-se na luta pela disputa do troféu intercontinental, assumindo que a Argentina esteve melhor durante grande parte do encontro disputado hoje em Londres.

"Na primeira parte cometemos dois erros e sofremos dois golos num jogo que estava a ser equilibrado. Nessa altura, eles foram melhores, tinham a posse de bola e comandavam o jogo. Deveríamos ter marcado um jogo para abrir a discussão pelo marcador, mas na segunda parte tivemos poucas oportunidades. Fizemos muito pouco para mantermo-nos na luta [pelo título da Finalíssima]. Foram melhores do que nós. Estivemos na discussão do jogo na primeira parte, mas depois não conseguimos fazer o suficiente para dar a volta à situação no reinício da partida."

"Apenas tenho que agradecer a todos estes rapazes que jogaram nos últimos quatro anos, há um grande ressentimento por não nos termos qualificado para o Mundial'2022. Hoje, o jogo esteve equilibrado até ao 1-0, depois eles mereceram [a vitória]. Os nossos jogadores passaram por muito nos últimos dois anos e eu também estou um pouco cansado. Temos de mudar depois deste jogo e sei que vamos fazê-lo", terminou.