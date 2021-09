Mandzukic despede-se do futebol com uma sentida mensagem ao "pequeno Mario"

O avançado croata Mario Mandzukic anunciou nas redes sociais o ponto final na sua carreira enquanto jogador, numa curiosa publicação na qual deixou uma carta endereçada ao "pequeno Mario", numa espécie de mensagem ao passado, enquanto ainda era criança, a 'adivinhar' aquilo que sucederia na sua longa e bem sucedida carreira.





Manduzukic, refira-se, estava sem clube desde a temporada passada, altura na qual finalizou o seu vínculo com o AC Milan, o clube que representou depois de ter atuado noutros clubes de nomeada, como Wolfsburgo, Bayern Munique, Atlético Madrid ou Juventus. Internacional croata por 89 ocasões, com 33 golos, o avançado atuou ainda nos qataris do Al-Duhail e no início de carreira, no seu país natal, jogou ainda pelo NK Marsonia, NK Zagreb e Dinamo Zagreb.

Leia a mensagem completa:



"Caro pequeno Mario,



Enquanto colocas as chuteiras pela primeira vez, não consegues sequer imaginar aquilo que vais viver no futebol. Vais marcar golos nos maiores palcos e vais ganhar os maiores troféus com os maiores clubes. Vais representar com orgulho a tua seleção e ajudar a escrever história no desporto croata.



Vais ter sucesso porque terás boas pessoas a teu lado - colegas de equipa, treinadores, fãs e família, para lá de agentes e amigos que estarão sempre lá para ti. Serás sempre grato a todos eles!



Acima de tudo, vais ter sucesso porque deste sempre o teu melhor. No final de contas, é disso que mais te orgulhas. Vais sacrificar-te imenso, mas saberás que valeu a pena por causa de todos esses momentos fantásticos.



Vais reconhecer o momento para te retirares, pendurar as chuteiras e não terás qualquer arrependimento. O futebol será sempre parte da tua vida, mas vais encarar o próximo capítulo com entusiasmo.



Diverte-te,

O teu grande Mario



P.S. Se jogares contra a Inglaterra no Mundial, prepara-te apenas para o minuto 109"