Mandzukic volta a estar no mercado

Mario Mandzukic revelou esta segunda-feira através da rede social Instagram ter chegado a acordo com o Al-Duhail para colocar um ponto final no contrato estabelecido há menos de seis meses com o clube do Qatar, treinado até ao passado mês de janeiro pelo antigo adjunto de José Mourinho, Rui Faria.





"Alcancei um acordo com a direção do Al-Duhail para terminar o meu contrato por comum acordo. Grato pela confiança e hospitalidade recebidas no Qatar, desejo o melhor para o clube e para a equipa no futuro",escreveu o avançado que contribuiu para que a Croácia se sagrasse vice-campeã mundial, no Campeonato do Mundo disputado na Rússia, em 2018.Naturalmente que a 'libertação' de Mandzukic agitou o mercado europeu, com diversos clubes a posicionarem-se para tentar contratar o avançado, de 34 anos. Em Itália, onde arrecadou quatro 'scudetti' e três taças, com as cores da Juventus, o internacional croata é pretendido por AC Milan e Benvento; enquanto na Turquia existem rumores de que Galatasaray e Fenerbahçe estarão dispostos a avançar com propostas concretas.Ao serviço do Al-Duhail, Mandzukic realizou apenas cinco encontro, tendo marcado um golo solitário, na Liga dos Campeões asiática, perante o Persepolis, do Irão.