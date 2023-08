Mané quer ajudar Guiné-Bissau a estar no próximo Mundial: «Iremos lutar contra tudo e todos»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O avançado luso-guineense Carlos Mané disse esta quarta-feira à Lusa que quer ajudar a Guiné-Bissau a qualificar-se pela primeira vez para a fase final do Mundial de futebol e apontou como meta o próximo, a disputar em 2026.

Em entrevista telefónica com a Lusa, Mané, atualmente a jogar na primeira divisão da Turquia, afirmou que se sente orgulhoso por, finalmente, se juntar à seleção guineense de futebol, após várias tentativas por parte dos dirigentes do país africano.

Aos 29 anos, Mané, que nasceu em Portugal e representou as seleções lusas de formação até aos sub-23, decidiu passar a representar a Guiné-Bissau.

O jogador, filho de pais guineenses, explicou à Lusa estar "com muita expectativa" de chegar à Guiné-Bissau, país onde esteve quando tinha quatro anos e agora retorna com "vários desejos", entre os quais ajudar a tentar a primeira qualificação para um Mundial.

A Guiné-Bissau figura no grupo A do apuramento africano para o Mundial, a disputar em 2026 nos Estados Unidos, México e Canadá, juntamente com Burkina Faso, Djibuti, Egito, Etiópia e Serra Leoa.

Mesmo antevendo dificuldades no grupo, Carlos Mané defende que a Guiné-Bissau pode apurar-se.

"O povo guineense é um [povo] batalhador que quer sempre mais. Iremos lutar contra tudo e todos para levar a Guiné ao Mundial. Seria uma alegria enorme ter a Guiné neste grande palco do futebol", observou Mané.

Sobre o facto de só agora ter decidido representar a seleção guineense de futebol, o avançado esclareceu que, no passado, quando foi abordado, estava lesionado e que sentia não ter as condições ideais para ajudar.

Carlos Mané parafraseou o seu antigo treinador no Sporting, Jorge Jesus, para afirmar que se sente no auge da sua forma física e mental para jogar futebol.

"O mister Jorge Jesus dizia que a melhor idade para jogar futebol é aos 30, 32, 33 anos, porque é aí que o jogador se conhece a si mesmo, o seu corpo e os fundamentos do futebol", disse Mané.

O avançado é uma das novidades na lista de jogadores guineenses convocados para o jogo da fase do apuramento para o próximo Campeonato Africano das Nações (CAN 2023), contra a Serra Leoa, a disputar, no dia 12 de setembro, em Bissau.

"Estou ansioso, estou bem e o povo guineense vai ver isso", referiu Carlos Mané.

A Guiné-Bissau já está apurada para a Taça das Nações Africanas (CAN), a realizar, entre janeiro e fevereiro de 2024, na Costa do Marfim.