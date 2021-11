Manuel Fernandes afastado na Turquia: «Acha-se maior que o Kayserispor»

Manuel Fernandes, médio internacional português, foi excluído do plantel do Kayserispor, emblema da primeira divisão da Turquia, devido à má conduta disciplinar, no entendimento do clube."Esforçámo-nos muito por este jogador. O Fernandes é um luxo, um jogador de grande nível, mas acha-se superior ao Kayserispor e aos outros jogadores", referiu Ali Çamli, vice-presidente do clube, após o médio de 35 anos ter reagido de forma negativa depois de ter sido substituído num jogo particular.De acordo com a imprensa turca, Manuel Fernandes domina o idioma turco mas não o fala com os companheiros. "Foi substituído e começou a proferir insultos em português... o que queriam que o treinador fizesse?", acrescentou o dirigente.Colega dos portugueses Carlos Mané e Miguel Cardoso, Manuel Fernandes assinou pelo Kayserispor na temporada passada, na qual realizou 11 jogos. Na presente época, já leva cinco... e poderá não somar mais nenhum.