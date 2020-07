Manuel Fernandes de saída dos russos do Krasnodar

O Krasnodar informou, esta quinta-feira, que Manuel Fernandes não irá continuar a representar o emblema russo na próxima temporada. Através das redes sociais, o emblema russo agradeceu o profissionalismo do médio português de 34 anos, desejando-lhe ainda "sucesso" para a carreira.





"Manuel Fernandes vai deixar o Krasnodar. O contrato do médio português expirou no final da temporada 2019/20. Manuel Fernandes fortaleceu a nossa equipa ao longo desta temporada, contribuindo com três golos em 19 jogos realizados. Agradecemos ao Manuel pelo seu contributo e desejamos-lhe o maior sucesso na carreira", pode ler-se na nota publicada pelo clube.Recorde-se que o ex-benfiquista disputou as últimas seis temporadas no campeonato russo, cinco delas ao serviço do Lokomotiv de Moscovo, ficando agora livre para assinar por qualquer clube.