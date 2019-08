Manuel Fernandes pode estar de regresso à Turquia

Manuel Fernandes, médio de 33 anos, pode estar de regresso ao futebol turco, segundo avança a imprensa do país. O ex-jogador do Benfica terminou contrato com o Lokomotiv Moscovo que assegurou, recentemente, a contratação de João Mário, proveniente do Inter Milão, e que conta com o português Éder na equipa, e continua à procura de clube.





Na Turquia referem que pode mesmo regressar ao Besiktas, clube que representou de 2010 a 2014, no entanto também mencionou que há outros clubes muito interessados nos serviços do médio português, como o Galatasaray, o Gazisehir e o Goztepe que conta com o guarda-redes Beto, que passou pelo FC Porto e pelo Sporting, e com o médio Castro, ex-dragão.