Manuel Fernandes vai ser reforço do Apollon Smirnis

Manuel Fernandes vai reforçar os gregos do Apollon Smirnis. O médio, de 36 anos, que está atualmente sem clube após ter saído dos turcos do Kayserispor, chegou à Grécia na tarde desta segunda-feira e deve assinar contrato com o atual 14.º classificado do campeonato grego já amanhã.Refira-se que Bruno Alves também atua nesta equipa.