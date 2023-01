Manuel Keliano pode ser o próximo jovem angolano a dar o salto para Portugal

Manuel Keliano pode ser o próximo jovem valor angolano a rumar a Portugal, seguindo o caminho de vários compatriotas que, nos últimos anos, apostaram no futebol português.O médio, de 19 anos, tem tido muitos minutos ao serviço do 1.º de Agosto, sobretudo no Girabola. As exibições despertaram as atenções de clubes portugueses e também de Pedro Gonçalves, atual selecionador de Angola, que o chamou à seleção e lhe deu a oportunidade de disputar o Campeonato das Nações Africanas (CHAN), evento semelhante ao CAN, mas no qual apenas podem participar jogadores que atuem localmente.Com efeito, Keliano terá nesse evento mais uma oportunidade para se mostrar e talvez levar mesmo os clubes que o seguem a avançar.O êxodo de jogadores angolanos para o futebol português tem-se acentuado nos últimos anos. Nélson da Luz será, porventura, o exemplo maior neste momento, mas há outros nomes, como Kialonda Gaspar, Mário Balbúrdia e Capita, do Estrela da Amadora, Maestro, do Benfica B, ou Vanilson e Beni Mukendi, do Trofense.