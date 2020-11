Maradona andava sempre com dois relógios e havia um (bom) motivo para isso

São centenas as histórias e curiosidades que por estes dias se recordam sobre Diego Armando Maradona, que faleceu na quarta-feira, aos 60 anos. Da magia nos relvados às loucuras fora deles, El Pibe tinha também as suas 'manias'. Como a de usar sempre dois relógios, um em cada pulso.





A justificação é simples: Maradona gostava de ter um dos relógios com a hora do país onde se encontrava e o outro com o fuso horário da sua Argentina para se sentir mais próximo de casa, o que fazia desde os seus tempos em que jogava no Nápoles e que manteve até depois de ter terminado a carreira.El Pibe assumia-se, de facto, como um fanático por relógios, principalmente de luxo. Tinha vários Rolex e em 2010, enquanto selecionador de Argentina, tornou-se embaixador da Hublot que acabou por lançar várias peças exclusivas, uma das quais, um relógio com um ponteiro extra que contava... o tempo de um jogo de futebol.