Maradona deixa saudade e pergunta sem resposta

A 25 de novembro de 2020 faleceu uma das maiores lendas do futebol. Maradona conquistou o Mundo com a Argentina, encantou a Europa com o Nápoles ou o Barcelona e deixou para trás saudade, além de uma pergunta sem resposta.

Afinal, o craque faleceu em casa e os relatórios médicos mostraram que os tratamentos imprudentes que recebeu foram crucias para o triste fim. Sete profissionais de saúde foram denunciados, mas o caso ainda está em aberto e não houve julgamento. Entretanto, certo é que hoje vão realizar-se diversas homenagens em nome de Diego, que já começaram na Argentina. Na terça-feira, jogadores e árbitros do duelo entre Gimnasia e Talleres formaram um ‘10’ humano, em lembrança ao número que Maradona eternizou . É expectável que o mesmo aconteça nos restantes jogos da 22ª jornada da liga, que também vai transmitir uma música em honra do D10s em todos os estádios.