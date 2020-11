Maradona foi internado e a filha 'atira-se' aos que rodeiam o antigo craque: «Chupa-sangue»

Diego Armando Maradona foi hospitalizado esta segunda-feira na Argentina, com um quadro de desidratação e anemia, e deverá passar mais uns dias internado, de modo a evitar uma recaída. Mas uma das suas filhas, Dalma Maradona, não escondeu a sua irritação para com as pessoas que trabalham com o seu pai, a quem chama 'chupa-sangue'.





Cuando mi hermana dijo que mi papá no estaba bien le llevaron a “UN PERIODISTA” a su casa PARA HACERLE UNA NOTA FANTASMA PARA HABLAR MAL DE ELLA... Y AHORA??? Bueno... No estamos tan locas,no? — Dalma Maradona (@dalmaradona) November 3, 2020

Y no se imaginan las cosas que escribo y borro porque ahora LO ÚNICO IMPORTANTE ES QUE EL ESTE BIEN... Pero por el bien de todos/as chupasangre QUE NO LE PASE NADA ... — Dalma Maradona (@dalmaradona) November 3, 2020

Dalma defendeu a irmã mais velha, Gianninna, que há uns meses se mostrara preocupada com as pessoas que rodeiam Maradona. "Quando a minha irmã disse que o meu pai não estava bem, levaram um 'jornalista' a casa dele para falar mal dela. E agora? Bom, não estamos loucas, pois não? Não imaginam o que escrevo e apago porque agora o mais importante é que ele fique bem. Pelo bem de todos os 'chupa-sangue', espero que não se passe nada..."Recorde-se que a relação de Maradona com a família, nomeadamente a ex-mulher e as filhas, tem sido muito conturbada.