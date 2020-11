Maradona internado numa clínica em La Plata

Diego Armando Maradona, que celebrou 60 anos há poucos dias, foi hospitalizado, esta segunda-feira, segundo a imprensa argentina, numa clínica em La Plata.





O jornal 'Clarín' refere que a decisão partiu das pessoas mais próximas do ex-jogador de futebol e que não tem nada a ver com uma possível infeção de coronavírus. O meio de comunicação acrescenta que a intenção é controlar o estado anímico de Maradona, durante uns dias, pois a glória do futebol mundial tem tido problemas em gerir as emoções durante este período de pandemia.