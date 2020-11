«Maradona nem tinha casa de banho normal, era como se fosse de campismo»

Poucos dias antes de morrer, Maradona enviou uma mensagem de voz a Mario Baudry, noivo da sua ex-companheira Verónica Ojeda, a pedir-lhe para cuidar do filho dele, Dieguito Fernando. Esse áudio veio a público nas últimas horas e já esta segunda-feira Baudry falou à imprensa e fez revelações chocantes.





"A morte de Maradona era evitável. Luque é uma boa pessoa mas quando tens o melhor Ferrari do mundo e o entregas a um menino de cinco anos ele vai dar cabo dele", disse, frisando que "Luque e o psiquiatra controlavam tudo".Baudry confirmou que Maradona "caiu da cama uns dias antes de morrer e bateu com a cabeça contra a parede", sendo que "nenhum exame foi feito".E não se ficou por aqui: "Segunda-feira, Diego disse a Veronica que a queria ver. Ela foi lá vê-lo. Não havia nenhum médico, ninguém. Maradona nem tinha uma casa de banho normal, era como se fosse de campismo. O quarto era muito pequeno. Não era o sítio adequado para ele estar".O médico Leopoldo Luque apresentou-se esta segunda-feira voluntariamente às autoridades judiciais para explicar as circunstâncias em que ocorreu a morte de Maradona, depois de a sua casa e o seu consultório terem sido alvo de buscas.Luque, que esteve acompanhado pelo seu advogado, deu explicações aos responsáveis do Ministério Público que estão a investigar as circunstâncias da morte de Maradona, ocorrida na quarta-feira, depois da família ter admitido que queria esclarecer que tipo de tratamento o antigo futebolista recebeu desde a operação à cabeça até ao dia da morte.Júlio Rivas, o advogado que acompanhou Luque, garantiu que o médico se colocou à disposição das autoridades, depois de no domingo se ter defendido de acusações de negligência na morte do 'astro', dizendo que o "amava", que está "à disposição da justiça" e que não tem "nada a esconder"."Houve uma informação do Ministério Público a garantir que não havia qualquer acusação formal, mas a verdade é que foram feitas buscas à casa e ao consultório de Luque", afirmou o advogado, garantindo que o neurocirurgião "era amigo de Maradona".