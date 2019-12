Maradona: «Se Riquelme fizesse o que dizem que fez, dava-lhe porrada de segunda a sexta»

Quando em 1998 Maradona, já em profundo declínio, colocou um ponto final na sua carreira de futebolista representava o Boca Juniors - nesse ano jogou apenas 5 partidas -, Riquelme conquistava o seu primeiro título com o clube em que é visto como ídolo e foi esse período que Maradona recordou numa entrevista concedida ao canal TyC Sports.





"[O Boca Juniors] Era uma excelente equipa. Pena que não demos títulos como Riquelme os deu ao Boca, porque se há uma coisa que temos de valorizar é que ele nos deu títulos. Não me interessa o balneário, porque não estava lá. Eles diziam que ele fazia isso ou aquilo. Se eu estava no balneário, não fazia, senão dava-lhe porrada de segunda a sexta, deixava-o descansar ao sábado para jogar ao domingo. Mas não iria tomar café com o Riquelme", afirmou Maradona, que atualmente está no comando técnico do Gimnasia.Já Riquelme integra a atual direção do Boca Juniors, tendo vencido as eleições recentemente, para um mandado que termina em 2023.