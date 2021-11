«Maradona violou-me»: cubana revela contornos de relação tumultuosa com El Pibe

Mavys Álvarez, a jovem cubana com quem Maradona teve uma relação nos tempos em que o antigo craque viveu em Cuba, contou numa entrevista ao portal argentino 'Infobae' que foi violada por El Pibe. Tudo terá acontecido em 2001, quando Mavys tinha 17 anos."O Maradona tapou-me a boca para que eu não gritasse, não dissesse nada, e abusou de mim. A minha mãe veio ver-me nesse dia, ao hotel onde estávamos em Havana, mas o Diego não quis abrir a porta. A minha mãe tocou e ele não abriu. Ele violou-me. Foi isso que aconteceu", garantiu Mavys Álvarez.E prosseguiu: "Ele não lhe abriu a porta e ela teve de ir embora. Não me deixava gritar, não me deixava. Não podia. Não podia. Ele dizia-me 'cala a boca, cala a boca'."Mavys Álvarez recorda que não tinha liberdade para fazer o que entendesse. "Estava limitada em tudo, ou seja, não podia fazer nada. Não podia sair do hotel, tinha de pedir autorização para tudo. Não podia deixar o quarto, tinha segurança, não para poder movimentar-me, mas sim para não me mexer."Ela recorda também que Maratona quis que aumentasse o peito. "Ele insistiu e disse que gostava muito que eu operasse os seios, que ia ver-me com outros olhos. Aceitei porque já tinha até marcado a data da cirurgia."Mavys recordou também episódios violentos. "Um dia telefonou-lhe a Cláudia [a primeira mulher de Maradona], ele estava a dormir. Disse-me 'que estás a fazer, a atender o meu telemóvel?' Agarrou no telefone e atirou-o contra a parede. Insultou-me, agarrou-me, atirou-me para a cama, deu-me uma bofetada e disse: 'nunca mais na vida toques no meu telemóvel'. Ameaçou-me dizendo que me podia matar. Foi violento em muitas ocasiões."A mulher contou igualmente que Maradona a obrigou a consumir drogas. "Foi ele que me meteu no seu mundo de adição. A mim não me interessavam as drogas, não fumava, não me drogava, não bebia. Pouco a pouco introduziu-me no álcool. Depois insistiu que consumisse. Gritava-me, insultava-me. Dizia-me que provasse, que aquilo ia ajudar-me, queria que eu aguentasse toda a madrugada com ele. E, bom, tanto insistiu que provei."A terminar contou que temeu pela sua vida. "Pensei várias vezes suicidar-me."Maradona, recorde-se, morreu a 25 de novembro do ano passado em circunstâncias que ainda estão a ser apuradas pelas autoridades argentinas.