Marc Overmars após AVC: «O meu coração está 45 por cento morto, mas não tenham pena de mim»

Marc Overmars, antigo futebolista holandês que sofreu um derrame cerebral em dezembro, falou pela primeira vez sobre os seus problemas de saúde numa entrevista ao jornal 'Het Laatste Nieuws' e contou como a sua vida mudou."Tenho de recuperar o fôlego quando falo muito e preciso de energia para manter a concentração. O meu coração está 45 por cento morto. Mas não tenham pena de mim. Sou um homem feliz, apenas tenho de distribuir a minha energia o melhor que posso", explicou o antigo avançado, de 50 anos.Overmars deixou o Ajax no ano passado, depois de ter sido acusado de assédio sexual, para assumir o cargo de diretor desportivo do Antuérpia, da liga belga. "Se há pontos ou reuniões importantes na agenda, concentro-me neles. Posso recuperar no dia seguinte. Prefiro morrer do que não fazer nada", acrescentou.