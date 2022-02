Escândalo no Ajax: Overmars demite-se após envio de mensagens "inapropriadas" a várias funcionárias do clube

Marc Overmars despediu-se do cargo de diretor de futebol do Ajax, depois de terem sido descobertas mensagens "inapropriadas" que o ex-internacional holandês enviou a várias funcionárias da estrutura do clube. O próprio Overmars já falou sobre o caso e revelou-se arrependido."Estou envergonhado. Na semana passada, fui confrontado com relatos sobre o meu comportamento no clube. E como isso teve repercussão nos outros. Infelizmente, não tive a noção que estava a pisar o risco, mas agora percebo que o meu comportamento era inaceitável. De repente, senti uma pressão enorme. Peço desculpas. Certamente, para alguém na minha posição, este tipo de comportamento é inaceitável. Agora também consigo ver isso. Mas já é tarde demais. Não vejo outra opção a não ser deixar o Ajax. Tudo isto também teve um grande impacto na minha vida privada. É por isso que eu peço a todos que deixem a minha família em paz", reagiu.Já Leen Meijaard, presidente do Conselho de Supervisão do Ajax, assume que a situação é "dramática para todos os envolvidos", especialmente "para as mulheres que tiveram de lidar com o comportamento" do antigo diretor para o futebol do clube."Esta é uma situação dramática para todos os envolvidos de alguma forma. É devastador para as mulheres que tiveram que lidar com o comportamento. Quando ouvimos a notícia, agimos imediatamente, deliberando cuidadosamente e ponderando qual era a melhor coisa a fazer - tudo em consulta com o CEO Edwin van der Sar e auxiliado por um especialista externo. Marc é provavelmente o melhor diretor de futebol que o Ajax teve. Atualizámos e aumentámos seu contrato por um motivo. Mas, infelizmente, ele realmente passou dos limites, então continuar como diretor não era uma opção, até ele reconheceu isso. É extremamente doloroso para todos", assumiu.Recorde-se que o Ajax é adversário do Benfica nos oitavos de final da Liga dos Campeões. O clube holandês visita o Estádio da Luz no dia 23 deste mês e recebe as águias a 15 de março, para a segunda mão da eliminatória.