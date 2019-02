Marçal recorda como a ida de Jesus para o Sporting o tramou no Benfica de Rui Vitória

O lateral brasileiro Marçal, atualmente ao serviço do Lyon que esta terça-feira defronta o Barcelona na 1.ª mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, esteve com tudo acertado para transferir-se para o Sporting em 2015, mas acabou por assinar pelo Benfica no ano seguinte. Marçal esteve associado a dois dos grandes de Portugal, mas não jogou por nenhum e em entrevista à ESPN o lateral recorda a história."Estava tudo certo com o Sporting, mas ficou num impasse e o Benfica, à última hora, contratou-me. Eram os campeões e eu tinha sido um pedido de Jorge Jesus na temporada anterior, mas nessa altura o Nacional não me vendeu", começar por dizer o lateral-esquerdo, que em março de 2015 assinou um pré-acordo com as águias.É então que a mudança de Jorge Jesus do Benfica para o Sporting lhe altera os planos: "Acho que isso não caiu muito bem. Cheguei ao Benfica e não fui mal recebido, fui apenas recebido. Não tive um tratamento aconchegante, o treinador [Rui Vitória] pouco ou nada falava comigo. Fiz a pré-época sem qualquer oportunidade em jogos oficiais. Estive bem nos particulares, mas, antes do fim da pré-época, disseram-me que não contavam comigo e que podia procurar outro clube. Não quis ficar no Benfica para passar um ano frustrante", recordou o brasileiro, de 30 anos, que esta terça-feira terá Messi pela frente.O Lyon-Barcelona disputa-se hoje a partir das 20 horas.