Marcelo apresentado no Olympiacos: «Estou muito feliz e orgulhoso por estar aqui»

Marcelo levou à loucura os 25 mil adeptos do Olympiacos que se encontravam esta segunda-feira nas bancadas do estádio Karaiskákis para receber o antigo jogador do Real Madrid. Em declarações na cerimónia de apresentação que decorreu no relvado do recinto da formação de Pireu, o lateral-esquerdo mostrou-se "muito feliz e orgulhoso" por fazer parte do 'gigante' grego, agradecendo ainda a forte presença dos adeptos no local.

"Obrigado a todos. Estou muito feliz e orgulhoso por estar aqui convosco. Estou aqui para ajudar a equipa com força e dedicação. Mal posso esperar para começar a treinar com a equipa, mas quero dizer-vos antes uma coisa: obrigado a todos. Vamos, Olympiacos!", disse o experiente internacional brasileiro, em declarações no estádio da formação de Pireu.

Momentos antes, foi a vez do presidente do Olympiacos, Vangelis Marinakis, falar ao público para 'apresentar' o novo reforço para a defesa. "Temos o prazer de ter entre nós o 'Global Marcelo', uma verdadeira lenda no equipa lendária. Desejo-lhe muita força, que fique connosco por muitos anos e que todos juntos possamos celebrar grandes vitórias na Europa e campeonatos", disse.