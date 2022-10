Marcelo Gallardo vai deixar o River Plate no final do ano

Vai chegar ao fim uma das eras mais bem sucedidas do futebol argentino. Marcelo Gallardo anunciou esta quinta-feira, em conferência de imprensa, que irá deixar o comando técnico do River Plate no final do presente ano. Visivelmente emocionado, o 'Muñeco' assumiu necessitar de uma pequena pausa na sua carreira: "O meu contrato termina em dezembro e não continuarei no clube".Gallardo assumiu o comando do River Plate em 2014, tendo conseguido em oito anos conquistar uma Copa Sudamericana (2014), três Recopa Sudamericana (2015, 2016 e 2019), duas Copa Libertadores (2015, 2018), um Suruga Bank Championship (2015), três Copa Argentina (2015/16, 2016/17 e 2018/19), duas Supercopa Argentina (2017 e 2019), título de campeão argentino (2021) e ainda um Trofeo de Campeones de la Liga Profesional (2021).