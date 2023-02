Marcelo rescinde com o Olympiacos

A experiência de Marcelo no Olympiacos foi curta e com pouco tempo nos relvados. O clube grego publicou nas redes sociais uma nota de agradecimento ao jogador."Toda a família Olympiacos gostaria de agradecer ao Marcelo pela sua colaboração e presença no Olympiacos. O tempo que ele ficou connosco foi breve, mas suficiente para criar laços eternos. Ele sabe que na Grécia, no Pireu terá sempre amigos!", pode ler-se.O motivo da saída do consagrado jogador brasileiro foi o reduzido tempo de jogo nos cinco meses que esteve no clube grego. A última atuação do brasileiro foi no último dia 11 de janeiro, num empate do Olympiacos contra o Atromitos para a Taça da Grécia, em que Marcelo marca. Na sua passagem, Marcelo jogou apenas 332 minutos, sendo que na liga atuou por pouco mais de 90 minutos.O futebolista, de 34 anos, encontra-se atualmente lesionado e vai usar as instalações do seu antigo clube, Real Madrid, para recuperar. O jogador brasileiro tem intenções de encontrar clube após a lesão, sendo que o Brasil ou o Médio Oriente são os destinos mais prováveis, de acordo com o 'Sport 24'.