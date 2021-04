Marchesín e Otamendi nos pré-convocados da Argentina para a Copa América

A Argentina entregou esta terça-feira à Conmebol a lista de 50 jogadores pré-convocados para disputar a Copa América, na qual entram os nomes de Agustin Marchesín e Nicolás Otamendi, segundo informação adiantada pela TyC Sports. Desta primeira lista alargada irão sair 27 jogadores, para definir a convocatória definitiva de 23, que a partir de 13 de junho representarão o país no torneio.





Ainda de acordo com a mesma emissora, há 14 jogadores que parecem ter lugar já garantido na convocatória final, num lote no qual entra precisamente Otamendi. O defesa do Benfica é um dos jogadores da confiança de Lionel Scaloni, tal como os guarda-redes Franco Armani e Esteban Andrada e os defesas Lucas Martínez Quarta, Marcos Acuña, Nicolás Tagliafico. Do meio campo para a frente os nomes vistos como certos são Leandro Paredes, Rodrigo De Paul, Exequiel Palacios, Nicolás González, Lionel Messi, Lucas Ocampos, Lautaro Martínez e Sergio Agüero.Nota ainda para a presença nesta pré-convocatória de Renzo Saravia, um lateral de 27 anos que atualmente está cedido pelo FC Porto ao Internacional Porto Alegre.