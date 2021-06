Marco Silva recusou abordagem do Internacional de Porto Alegre

O Internacional de Porto Alegre é uma carta fora do baralho de Marco Silva. De acordo com as informações recolhidas por Record, o antigo treinador de Estoril, Sporting, Olympiacos, Hull City, Watford e Everton recusou as abordagens dos dirigentes do 'Colorado'.





Ainda segundo nos foi possível apurar, o treinador, de 43 anos, pretende prosseguir carreira no futebol europeu, tendo, no imediato, duas hipóteses em cima da mesa: